Otomobile çarpan sebze yüklü tır viyadükten aşağı uçtu: 3 ölü, 3 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı Başpınar Viyadüğü'nde otomobile arkadan çarpan sebze yüklü tır, yaklaşık 30 metreden aşağı uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'de feci bir kaza yaşandı. Sebze yüklü tır otomobille çarpışmasının ardından viyadükten metrelerce yükselikten aşağıya uçtu. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı Başpınar Viyadüğü üzeri Gaziantep istikametinde meydana geldi.

GAZİATNEP'TE FECİ KAZA! TIR VİYADÜKTEN UÇTU

İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu İslam Görgülü (23) idaresindeki 33 BBP 313 plakalı sebze yüklü tır, önünde seyir halinde olan Ahmet Ç. kontrolündeki 46 LD 335 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kaza sonrası kontrolden çıkarak savrulan tır, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde viyadükten aşağı uçan tırda bulunan sürücü İslam Görgülü ile Abdurrahman Bölüş (64) ve Mevlüt Görgülü'nün (37) hayatını kaybettiği, Gurbet B.'nin (60) ise ağır yaralandığı, otomobildeki 2 kişinin ise hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden ve Mersin'den Şanlıurfa Siverek'e gittikleri öğrenilen 3 kişinin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyoldaki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

