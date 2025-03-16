Otomobilin çarptığı engelli, yaşamını yitirdi

Kaza, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. M.D. (52) idaresindeki otomobil, akülü aracı ile karşıya geçmeye çalışan engelliye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı engelli özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır