Otomobilin çarptığı refüjden kopan taşlar tramvaydan içeri girdi: 4 yolcu yaralı

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Sivas Bulvarı’nda, E.K. yönetimindeki 38 AFE 818 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Refüjden kopan taş parçaları tramvayın camını kırarak içeri girdi.

OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI TAŞLAR METROYA FIRLADI

Kazada tramvayda bulunan ve taşların isabet ettiği N.Y., (33) M.H.D., (24) Z.Ç. (23) ve A.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda ambulans sevk edilirken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten akışını sağladı. Sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan yolcuları ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

4 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde sürücü E.K.'nin 2.0 promil alkollü olduğu belirlenirken, 25 bin TL idari para cezası yazılıp ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Sürücünün alkol oranının 1.0 promili geçmesi nedeniyle ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Alkollü araç kullanarak, 4 yolcunun yaralanmasına sebep olan sürücü kendini görüntüleyen gazeteciye, "İyi iş yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Kaza anı tramvayda bulunan kameralar anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır