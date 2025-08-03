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Otomobilin çarptığı yaşlı adam 1 aylık yaşam savaşına yenik düştü

Kastamonu’da otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralanan 76 yaşındaki adam, yaklaşık 1 aydır süren yaşam savaşına yenik düştü.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam 1 aylık yaşam savaşına yenik düştü

Olay, 4 Temmuz tarihinde Santapark Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz kıldığı camiden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Çelik’e (76) hızla gelen otomobil çarptı. Kazanın ardındanKastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde yaklaşık 1 aydır tedavi gören Kemal Çelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kemal Çelik’in cenazesinin ikindi namazına müteakiben Daday ilçesi Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Daday ilçesi Kavakyayla köyünde defnedileceği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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