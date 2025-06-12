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Otomobiliyle refüjden karşı yöne geçen alkollü sürücüye para cezası

Nevşehir'de kontrolünü kaybettiği otomobiliyle refüjden karşı yöne geçen alkollü sürücüye 12 bin 246 TL ceza uygulandı.

Otomobiliyle refüjden karşı yöne geçen alkollü sürücüye para cezası
Çiğdem Sevinç

Nevşehir'de kontrolünü kaybettiği otomobiliyle refüjden karşı yöne geçen alkollü sürücüye 12 bin 246 TL ceza uygulandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler TOKİ Sulusaray Kavşağı’nda kontrolünü kaybettiği otomobiliyle refüjden karşı yöne geçen ve kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sürücüyü tespit etti. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, saygısızca araç kullanmaktan 993 TL, kavşağa yaklaşırken hızını azaltmamaktan 993 TL ve dönüş kurallarına uymamaktan 993 TL olmak üzere toplam 12 bin 246 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 75 ceza puanını aşması nedeniyle ehliyeti süresiz olarak iptal edilen sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde virajı alamayan sürücünün otomobiliyle refüje çıktığı ardından karşı yola geçtiği görüldü. Ayrıca iş yeri önünde oturan 2 kişinin de üzerlerine gelen otomobilden kaçtıkları görüntülere yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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