Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralandı

Kaza, Namal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta bıraktıktan sonra istasyona dönmek üzere olan Ercan G. yönetimindeki 78 DD 916 plakalı ambulans, Murat M. idaresindeki 78 ABL 976 plakalı otomobille çarpıştı.

HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI: 3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Ercan G. ile sağlık çalışanları Hatice G.A. ve Seda Nur K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır