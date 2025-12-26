HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralandı

Karabük’te otomobille çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralandı

Kaza, Namal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta bıraktıktan sonra istasyona dönmek üzere olan Ercan G. yönetimindeki 78 DD 916 plakalı ambulans, Murat M. idaresindeki 78 ABL 976 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralandı 1

HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI: 3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Ercan G. ile sağlık çalışanları Hatice G.A. ve Seda Nur K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık çalışanı yaralandı 2

Yaralılar, meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta kardeş cinayeti: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdüSivas'ta kardeş cinayeti: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber olduMilyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karabük ambulans kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacak

Yılbaşı öncesi dev 'DEAŞ' operasyonu: 115 gözaltı, sayı artacak

Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.