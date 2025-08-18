HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

T.G., yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Celalettin İhvan yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet eski Emet-Tavşanlı yolu Hurşitler çiftliği yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralan elektrikli bisiklet sürücüsü Celalettin İhvan sağlık ekipleri tarafından önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine, ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi. İhvan, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürerken, otomobil sürücüsü T.G., gözaltına alındı.

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandıOtomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı
Lüks doğum günü partisi iddiasına Halkbank'tan yalanlamaLüks doğum günü partisi iddiasına Halkbank'tan yalanlama

Anahtar Kelimeler:
kazak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

İzmir ve Bursa'dan da hissedildi: Balıkesir'de korkutan deprem!

İzmir ve Bursa'dan da hissedildi: Balıkesir'de korkutan deprem!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.