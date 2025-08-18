Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

T.G., yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Celalettin İhvan yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet eski Emet-Tavşanlı yolu Hurşitler çiftliği yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralan elektrikli bisiklet sürücüsü Celalettin İhvan sağlık ekipleri tarafından önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine, ardından Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi. İhvan, burada doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürerken, otomobil sürücüsü T.G., gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır