Otomobille üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı

Karaman’da otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.’nin kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile A.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan 77 yaşındaki D.T. isimli kadın yaralandı. O esnada oradan geçmekte olan 112 sağlık ekibi kazayı görerek yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı kadın ihbar üzerine adrese gelen başka bir ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Karaman
