Otoparkta uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü! "Bugün beni vuramadınız" diye video çektiği ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. S.B.K., oturduğu apartmanın otoparkına otomobilini park edip aracından indiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ÇOK SAYIDA KURŞUNLA VURULDU

Şahıs vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan S.B.K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin cinayet şüphelisini yakalamak için çalışması sürüyor.



Öte yandan S.B.K.'nın daha öncede silahlı saldırıya uğradığı ve ardından sosyal medya hesabından, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Bugün beni vuramadınız" diyerek küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır