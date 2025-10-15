HABER

Otoparktaki araç alev aldı, bina tahliye edildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın otoparkında park halindeki araç, benzin sızıntısı sebebiyle alev aldı. Yangın başka bir araca sıçrarken, bina tahliye edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, otoparkta sızan benzini fark etmeyen sürücünün aracı çalıştırmasıyla yangın çıktı. Alevler hızla yayılarak otoparkta bulunan başka bir araca daha sıçradı. Kısa sürede tüm apartmanı duman kapladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sırasında apartmandaki 20 dairede yaşayan 53 kişi kontrollü şekilde tahliye edildi. Bu kişilerden 9’u itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangının ardından Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

KAYMAKAM GÜNLÜ: "HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de olay yerine gelerek basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yangının otoparktaki bir araçtan çıktığını belirten Günlü, "Lastiklerin yanmasıyla yoğun duman oluştu. Yangın tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız ayakta tedavi edildi. Vatandaşlarımızın barınma ve ihtiyaçları için ekiplerimiz hazır durumda" dedi.

