Otopilottaki Tesla, yaşlı kadını evinin içindeyken hayattan kopardı!

Elektrikli otomobillerin en yaygın olduğu ülkelerden biri olan ABD'de ölümcül bir kaza yaşandı. Tesla aracıyla seyreden ve otomatik sürüş destek modu etkin olan bir sürücü, cuma gecesi Teksas'ta bir eve çarparak içeride bulunan bir kadının ölümüne neden oldu.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre sürücü Michael Butler, yerel saatle yaklaşık 20.00'de bir Tesla Model 3 kullanıyordu ve araç “otomatik sürüş destek sistemi” ile çalışıyordu.

ÇARPTIĞI EVDEKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Gazete Oksijen'de yer alan The New York Times kaynaklı habere göre, söz konusu kaza, Teksas'ın Katy kentinde, Houston'ın yaklaşık 48 kilometre batısındaki Harris County bölgesinde meydana geldi.

Yetkililer, Butler'ın “tek bir şerit içinde seyretmeyi başaramadığını, yoldan çıktığını ve 1907 Blooming Park Lane adresindeki eve çarptığını” belirtti.

Şeriflik ofisine göre Butler'ın kullandığı Tesla, “yüksek hızla tuğla yapılı eve girdi” ve içeride bulunan Martha Avila'ya çarptı.

Avila'nın helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Soruşturmacılar, Butler'ın alkollü ya da uyuşturucu etkisi altında olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmadığını ve soruşturma sürecinde iş birliği yaptığını bildirdi. Soruşturma sürüyor.

KAPIDAKİ KAMERA KAZAYI KAYDETMİŞ

Kazayı kaydeden bir kapı kamerası görüntüsünde Tesla'nın evin giriş yolundan ilerleyerek eve daldığı görülüyor. Ancak aracın ne kadar hızla gittiği net değil.

Harris County Şerif Ofisi'nden Çavuş Alex Turman, ABC13 Houston'a yaptığı açıklamada, “Bu kazadan hemen önce aracın hızını neden kontrol edemediğini hâlâ değerlendiriyoruz” dedi.

Turman, 76 yaşındaki Avila'nın kaza sırasında evin ön odasında bulunduğunu söyledi.

Harris County Şerif Ofisi, pazar günü kazaya ilişkin ek sorulara yanıt vermedi.

Butler'a ulaşma girişimleri pazar günü sonuçsuz kaldı. Kazada yaralanıp yaralanmadığı da henüz netlik kazanmadı. Tesla ise kaza ve aracın yazılımıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

DAHA ÖNCE DE ÇEŞİTLİ SORUNLARLA KONU OLDU

Tesla'nın sürücü destek teknolojisi olan oto pilot, kullanıcılar arasında popüler bir özellik olsa da yıllar içinde çeşitli sorunlarla gündeme geldi.

Tesla'nın kullanım kılavuzlarında, sürücülerin ellerini direksiyonda tutmaları ve herhangi bir sorun yaşanması halinde aracı devralmaları gerektiği belirtiliyor.

2023 yılında Tesla, federal düzenleyicilerin sürücülerin direksiyon başında dikkatlerini koruduklarından emin olmak için şirketin yeterli önlemleri almadığını belirtmesinin ardından 2 milyondan fazla aracı geri çağırdı. Söz konusu yazılım, araçların direksiyonunu çevirebiliyor, hızlanmasını ve fren yapmasını otomatik olarak sağlayabiliyor.

Bu geri çağırma kararı, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (National Highway Traffic Safety Administration) Ağustos 2021'de başlattığı soruşturmanın ardından geldi. Soruşturma, bazıları ölümcül sonuçlanan bir dizi kazanın ardından sürücü destek sistemini incelemeye almıştı.

2024 yılında ise Tesla, şirketin sürücü destek yazılımını 2018 yılında bir Kaliforniya sakininin ölümünden sorumlu tutan bir davada uzlaşmaya gitmişti.