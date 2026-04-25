'Otoyola 5 yaşında çocuk bırakıldı' ihbarı! Ekipler alarma geçti

Bursa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "5 yaşındaki çocuk otobanda yol kenarına bırakıldı" ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde, bir araçtan 5 yaşlarında bir çocuğun bırakıldığı yönündeki ihbar üzerine polis, AFAD ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Bursa'da sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde bir kişinin 5 yaşlarında bir çocuğu yol kenarında bırakıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yol kenarı ve çevrede yaptıkları ilk incelemelerde herhangi bir çocuğa rastlamadı. Bunun üzerine çalışmalar genişletilirken, otoyol çevresi detaylı şekilde kontrol altına alındı.

AFAD SEVK EDİLDİ

Muhtemel bir ihtimal göz önünde bulundurularak bölgeye AFAD arama kurtarma ekipleri de yönlendirildi. AFAD ekipleri, İHAKUT ekipleri de dron desteğiyle otoyol hattı ve çevresinde yaklaşık 5 kilometrelik alanı havadan taradı. Aynı zamanda kara ekipleri de yol kenarları, şarampoller ve bağlantı yollarında arama yaptı.

Yapılan kapsamlı çalışmalar ve tüm kontrollerin ardından herhangi bir bulguya rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: İHA

