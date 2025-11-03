HABER

Ovacık yolunda güvenlik çalışmaları başladı

Tunceli-Ovacık karayolunda taş düşmelerinden kaynaklı risklerin önüne geçmek amacıyla güvenlik çalışmaları başlatıldı.

Ovacık yolunda güvenlik çalışmaları başladı

Tunceli-Ovacık karayolunun 2’nci kilometresinde, taş düşmelerinden kaynaklı risklerin önüne geçmek amacıyla güvenlik çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, 5 bin metrekarelik alanda askıdaki taşların kontrollü şekilde düşürülmesi ve 600 metre uzunluğunda duvar üzerine çelik bariyer imalatı sürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte güzergahta sürücü ve vatandaş güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Yetkililer, çalışmalar süresince yolu kullanan vatandaşların ve sürücülerin trafik işaret ile levhalarına uymaları, dikkatli seyahat etmelerini konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Tunceli
