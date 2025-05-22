HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Özel bir bankanın Konya Ereğli şubesinde çalışan Perihan Yazar'ın çok sayıda müşterisinin hesabından 34 milyon TL'yi kendi hesabına geçirdiği tespit edildi. Banka avukatları harekete geçti ve vurguncuyu yakaladı. İfadesinde nişanlısının kendini bu işlere sürüklediğini belirten bankacı parayla ne yaptığını da anlattı. Hem kendi hem nişanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...
Ufuk Dağ

Akılalmaz olayın adresi bu kez Konya oldu. Özel bir bankanın avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 2024 yılının Mart ve Haziran ayları arasında zimmetine milyonlarca TL para geçirdiğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Yazar ve paranın bir kısmını gönderdiği belirlenen nişanlısı Settar Arslan geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekran görüntüsü 2025-05-22 082406

DAVA AÇILDI, HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Perihan Yazar ve Settar Arslan hakkında '5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık' suçundan 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

"49 MÜŞTERİNİN HESABINDA İŞLEM YAPTIM"

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, iddianamede Perihan Yazar'ın ifadesine yer verildi. Kendisini nişanlısının yönlendirdiğini belirten Yazar, "49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım.

Ekran görüntüsü 2025-05-22 082424

PARAYLA NE YAPTIĞINI TEK TEK ANLATTI

Tanıdığım 25 farklı kişinin bu banka dışındaki hesaplarına paraları aktardım. Paraların büyük kısmını kendime ait farklı banka hesaplarına yatırttım. 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ile borçlarımı ödedim.

20 milyon 700 bin TL'lik kısmını kripto borsasında kaldıraçlı işlem açarak kaybettim. 11 milyon 200 bin liralık kısmını ise nişanlıma iletmek üzere 7 kişinin hesabına aktardım. Bu kişiler de nişanlımın sahibi olduğu firmanın kağıt üzerindeki sahibi olan H.D'nin banka hesaplarına paraları gönderdiler.

Ekran görüntüsü 2025-05-22 082436

"NİŞANLIM BENİ BU İŞE YÖNLENDİRDİ"

Bu parayı Settar kendisi yönetti. Settar olayların başında kendisinin borçları olduğunu söyleyerek , 'Bankadan bir şekilde para ayarlayamaz mısın' diyerek beni bu işe yönlendirdi" dedi.

MASAK RAPORU PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU

İddianamede MASAK raporu da yer aldı. Settar Arslan'ın tarım ve hayvancılık üzerine iş yaptığı şirketi ve kağıt üzerinde sahibi olarak görülen H.D'nin banka hesaplarının incelendiği belirtilen raporda, Perihan Yazar'ın ifadelerinde söylediği üzere arkadaşları olan ve para nakline aracılık eden 25 farklı müşteriden 7'sinin banka hesaplarından H.D'nin hesaplarına para transferi yapıldığı, bu parayı Settar Arslan'ın yönettiği ve paraları şirketinin üzerine aktardığı belirtildi.

Ekran görüntüsü 2025-05-22 082455

Bankanın teftiş kurulu tarafından hazırlanan raporda ise Perihan Yazar'ın 49 banka müşterisinin hesabından işlem yaptığı, 6 müşteriden elde edilen 2 milyon 500 bin TL'lik zimmet tutarının soruşturma başlamadan önce yerine konduğunu belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya duyurdu: 272 torbacı gözaltına alındıBakan Yerlikaya duyurdu: 272 torbacı gözaltına alındı
İBB soruşturmasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildilerİBB soruşturmasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler

Anahtar Kelimeler:
Bankacı Konya vurgun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Hiç yakışmamış diziye"

Sahipsizler dizisinde zorla birliktelik sahnesi tepki çekti! "Hiç yakışmamış diziye"

Halk otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

Halk otobüsleri kontak kapattı, duraklarda yoğunluk oluştu

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem!

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

Aci’nin babasından Şükriye Aci'ye tepki! "Oğlumun kanını sattı" diyerek ne kadar para ödendiğini açıkladı

ABD'de, 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

ABD'de, 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.