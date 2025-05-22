Özel bankada 34 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler: Borç ödemiş, kripto almış, nişanlısına göndermiş...

Akılalmaz olayın adresi bu kez Konya oldu. Özel bir bankanın avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 2024 yılının Mart ve Haziran ayları arasında zimmetine milyonlarca TL para geçirdiğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Yazar ve paranın bir kısmını gönderdiği belirlenen nişanlısı Settar Arslan geçtiğimiz yıl Temmuz ayında gözaltına alındı. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DAVA AÇILDI, HAPİS CEZASI İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Perihan Yazar ve Settar Arslan hakkında '5411 Sayılı Bankacılık Kanuna Aykırılık' suçundan 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

"49 MÜŞTERİNİN HESABINDA İŞLEM YAPTIM"

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, iddianamede Perihan Yazar'ın ifadesine yer verildi. Kendisini nişanlısının yönlendirdiğini belirten Yazar, "49 farklı müşterinin hesabından işlem yaptım. Bunu da kendi borçlarımı, nişanlımın borçlarını ödemek ve vade dönüşümlerinde aldığı paraları yerine koymak maksadıyla yaptım.

PARAYLA NE YAPTIĞINI TEK TEK ANLATTI

Tanıdığım 25 farklı kişinin bu banka dışındaki hesaplarına paraları aktardım. Paraların büyük kısmını kendime ait farklı banka hesaplarına yatırttım. 1 milyon 500 bin TL'lik kısmı ile borçlarımı ödedim.

20 milyon 700 bin TL'lik kısmını kripto borsasında kaldıraçlı işlem açarak kaybettim. 11 milyon 200 bin liralık kısmını ise nişanlıma iletmek üzere 7 kişinin hesabına aktardım. Bu kişiler de nişanlımın sahibi olduğu firmanın kağıt üzerindeki sahibi olan H.D'nin banka hesaplarına paraları gönderdiler.

"NİŞANLIM BENİ BU İŞE YÖNLENDİRDİ"

Bu parayı Settar kendisi yönetti. Settar olayların başında kendisinin borçları olduğunu söyleyerek , 'Bankadan bir şekilde para ayarlayamaz mısın' diyerek beni bu işe yönlendirdi" dedi.

MASAK RAPORU PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU

İddianamede MASAK raporu da yer aldı. Settar Arslan'ın tarım ve hayvancılık üzerine iş yaptığı şirketi ve kağıt üzerinde sahibi olarak görülen H.D'nin banka hesaplarının incelendiği belirtilen raporda, Perihan Yazar'ın ifadelerinde söylediği üzere arkadaşları olan ve para nakline aracılık eden 25 farklı müşteriden 7'sinin banka hesaplarından H.D'nin hesaplarına para transferi yapıldığı, bu parayı Settar Arslan'ın yönettiği ve paraları şirketinin üzerine aktardığı belirtildi.

Bankanın teftiş kurulu tarafından hazırlanan raporda ise Perihan Yazar'ın 49 banka müşterisinin hesabından işlem yaptığı, 6 müşteriden elde edilen 2 milyon 500 bin TL'lik zimmet tutarının soruşturma başlamadan önce yerine konduğunu belirtti.