Özel'den 'Bursa' açıklaması: "Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak Bozbey'le de o kadar övünüyoruz"

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, "Mustafa Bozbey 15 günde bir gelen tehditlere, şantajlara rağmen 'CHP'liyim, bir tek kusurum yok' dedi. Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak Mustafa Bozbey'le de o kadar övünüyoruz" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel burada yaptığı açıklamada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

BOZBEY'İN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Özel konuşmasında şunları söyledi:

İki yıl önce kurulan sandıkta Bursa'yı alamayıp şimdi hakimin tokmağıyla, savcının cübbesiyle almak isteyenlerin yeni bir siyasete darbesiyle, bu sefer Bursa'nın iradesine darbesiyle uyandık.

Maalesef devamında da bu dönemde hiçbir sorunu olmayan, 5 yıl süreyle sadece adaylık yapan, ondan önceki ilçe belediye başkanlığı döneminde belediyede bir şey bulamayanlar; 500 kişiyi dolandırmış bir yalancı tanık iftiracının ifadelerine sadece dayanarak Mustafa Bozbey'e, ailesine haysiyet suikasti yaptılar. Dört günlük eziyetten sonra ailesi denetimli serbestlikle kaldı, Mustafa Bozbey de tutuklandı.

"BURSA'NIN İRADESİNE ÇÖKEREK BAŞKAN VEKİLİNİ KENDİLERİNDEN BELİRLEYECEKLER"

Ve buradan fırsatçılıkla, zaten bütün kurgu bunun üzerine, ümit ediyorlar ki yarın yapılacak belediye meclis grubunda Bursalının vermediği yetkiyi, Bursa'nın iradesine çökerek alıp, Bursa'nın belediye başkan vekilini kendilerinden belirleyecekler.

Bursa'daki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini kesintiye uğratıp, kendi Bursalının illallah dediği, yıllardır yönettikleri, kalemiz dedikleri yerde yüzde otuzların altına düştükleri Bursa'da, iki kişinin birinin seçtiği belediye başkanı yerine bir kuklayı, bir siyaset yoluyla, yargı yoluyla oraya konmuş birini koyup, Bursa'nın iliğini kemiğini sömürmeye, israfa, ranta devam etmek isteyecekler.

"BUNDAN SONRA SÖZÜ YAKALADIĞI İLK SANDIKTA BURSALILAR SÖYLEYECEK"

Ben hiçbir şey demiyorum, diyeceğimi otobüsün üstünde söyledim. Bundan sonra sözü yakaladığı ilk sandıkta Bursalılar söyleyecek. İlk sandıkta!

"BOZBEY VE AYDIN BÜYÜKŞEHİR BİRBİRLERİNE BENZER POZİSYONDAYDILAR"

Bozbey ve Aydın Büyükşehir birbirlerine çok benzer pozisyondaydılar. 'Ya bize katılacaksın ya tutuklanacaksın' dediler. Topuklayan Efe topuklaya topuklaya layık olduğu yere, Tayyip Erdoğan'ın yanına koştu.

"AYDIN'IN İRADESİNİ ÇALANDAN NE KADAR İĞRENİYORSAK BOZBEY'LE DE O KADAR ÖVÜNÜYORUZ"

Mustafa Bozbey 15 günde bir gelen tehditlere, şantajlara rağmen 'CHP'liyim, bir tek kusurum yok' dedi. Aydın'ın iradesini çalandan ne kadar iğreniyorsak Mustafa Bozbey'le de o kadar övünüyoruz.

"'BENİM YAPTIKLARIMI 'AK PARTİ YAPTI' DİYE AÇARLAR'"

Bozbey 'Bunlar beni içeride atarlar, üç ay kulaklarının üstüne yatarlar, benim yaptıklarımı 'AK Parti yaptı' diye açarlar' dedi. Hizmeti yapan belediye başkanı gözaltındayken açılışı onu seçenlere yaptırdık. 29 önemli eseri açtık ki Bursa bu kadar güçlüklere rağmen neler yapıldığını görsün."

