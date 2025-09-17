HABER

Özel'den dikkat çeken 'Hasan Mutlu' iddiası! 'AK Partili ve MHP'li isimler aradı ve...'

CHP lideri Özgür Özel'den Silivri'de dikkat çeken bir açıklama geldi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya yönelik operasyondan önce AK Parti ve MHP'li tarafların arandığını iddia eden Özel, "Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'yu Cuma günü sabah AK Parti İl Başkan Yardımcısı arıyor, 'Yarın sabah seni alacaklar, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de açıklamalarda bulundu. Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya düzenlenen operasyon hakkında da gündem olacak bir iddia ortaya attı.

ÖZEL'DEN 'BİZE GEÇERSEN DURDURABİLİRİM' İDDİASI

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ahmet Özer eğer serbest kalırsa Meclis'teki komisyona katılım sağlayabilir. Kendi partilerini büyütemiyorlar CHP'yi küçültmek istiyorlar. Dışarıdaki olumlu hava içeriye de moral verdi. Bir tarafta çağrıldığında kameralar eşliğinde ifadeye giden Mehmet Pehlivan kardeşim, diğer tarafta öbürünü Mehmet'i Yunan adasına kaçarken yakaladılar. Onda kaçma şüphesi yok ama Mehmet Pehlivan'da var...

Tayyip Bey öyle birisinin istifasını istedi ki atadığı kişinin bulduğu aparat avukat gidiyor suçu işliyor, suç üstü yakalanınca Tayyip Bey bunun istifasını istiyor. Çemberin başında da sonunda da sen varsın.

Sayın Erdoğan olayı bu aralar siyasi kapkaç, yankesiciliğe yeltenmiş durumda.

Bayrampaşa Belediye Başkanımıza üç kez AK Partili ve MHP'li isimden 'AK Parti'ye katılırsan soruşturmadan kurtulursun' diyor. HTS kayıtlarını bakabiliyorlar.

Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'yu Cuma günü sabah AK Parti İl Başkan Yardımcısı arıyor, 'Yarın sabah seni alacaklar, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Gizli biri değil, AK Parti İl Başkan Yardımcısı. Hasan Bey bu kişiyi savcıya da söylüyor. Savcı gülüyor."

