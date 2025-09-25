Özel'den 'Mansur Yavaş' çıkışı: "İmamoğlu aday olamazsa en kuvvetli aday"

CHP yaptığı oylama ile Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermişti. İmamoğlu'nun tutuklu olması ve diplomasının iptal edilmesi adaylık durumunu da sorgulamaya açtı.

İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda nasıl bir yol izleneceği merak konusu olurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"AMACI YAVAŞ'A VE CHP'YE ZARAR VERMEK"

Evrensel'e değerlendirmelerde bulunan Özel, ABB'ye yönelik konser soruşturmasıyla ilgili konuştu ve "Bu operasyonun bütün amacı Mansur Yavaş’a ve CHP’ye zarar vermek. Ama Melih Gökçek’in duyurduğu bir operasyon olduktan sonra, bunun bir hukuki operasyon olmadığı ortada" dedi.

"MANSUR YAVAŞ EN KUVVETLİ ADAY"

Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için en kuvvetli aday olduğunu aktaran Özel, "Mansur Yavaş’ın kimliği açısından baktığınızda, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması, olamaması durumunda en kuvvetli aday olarak görülüyor; anketlerde Erdoğan’ı geçiyor. Onu yenebilecek isim. Şimdi Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı yenme suçunu üç kez üst üste işledi diye ve bir kez daha niyeti var diye içeri atıldığına göre; Mansur Yavaş’ın da aynı gayeyle hedefe konmaya çalışıldığı ortada" ifadelerini kullandı.