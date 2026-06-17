Özel hastane hangi ücretleri almaz? Uzman isim anlattı: "Sosyal güvenlik hukukuna aykırı"

Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir acil servislerde yaşanan ücret alınma problemini canlı yayında mercek altına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan örnek bir videoda özel bir hastanenin acil servisinden çıkan bir vatandaş, "39 ateşle geldik. Bakın acile. 39 ateşle muayene ücretimiz 8.000 TL dediler. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun. Vicdanınız kalmamış." diyerek isyan etmişti. Peki, yüksek ateş acil vaka olarak sayılıyor mu? Özel hastane hangi ücretleri almaz? İşte detaylar...

YÜKSEK ATEŞ ACİL OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR MU?

Konuya açıklık getiren, Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, "38 derece üstü ateş varsa ve aynı zamanda hastanın yakınması ve şikayeti varsa sağlık kuruluşları bu hastayı acil olarak değerlendirilir. 39 ve üstü ateşi var ama hiçbir yakınması olmasa bile yine acil olarak değerlendirilir." dedi.

Daha sonra hastada ateşin sebebinin araştırıldığını söyleyen Demir, "Bir veya birden fazla tetkik yapılır. Eğer bir teknik yapılmışsa hastaya, sebep ortaya çıkarılmışsa o yeşil alan hastasıdır. Ama birden fazla tetkikle hastanın şikayetinin sebepleri ortaya çıkarılmışsa o hasta sarı alan hastasıdır. Her koşulda hastaya tıbbi müdahale yapıldığı için müşahede altına alındığı için hastadan herhangi bir ilave ücret talep edilemez. Genel mevzuat bunu ifade ediyor." dedi.

Habertürk TV'ye konuşan Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir'in açıklamaları şu şekilde:

ÖZEL HASTANE HANGİ ÜCRETLERİ ALMAZ?

Tıbbi müdahale yapıldıysa ücret alınmıyor. Mesela tahlili yapıldı. Kan tahlili yapıldı ve kanda bir enfeksiyon olduğu veya solunum yolu enfeksiyonu olduğu tespit edildi. Tıbbi mi? Buradaki koşul şu. Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında bir resmi yazı var. Burada diyor ki, mesela bir kişi ani gelişen hastalık, kaza ve yaralanma dolayısıyla sağlık kuruluşuna müracaat etti. Hasta müşahede altına alındıysa, yatışı yapıldıysa, tıbbi müdahale yapıldıysa, başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildiyse veya başka bir kurumdan sevkli geldiyse acil vakadır.

TIBBİ MÜDAHALE YAPILDIYSA ACİL VAKA SAYILIYOR

Buradaki nokta şu siz hastaneye gittiğinizde size tıbbi müdahale yapıldıysa acil vaka olarak sayılıyorsunuz. Tıbbi müdahale nedir? diye açtığınızda diyor ki bakın ateşini düşürmek için koltuk altına yapmış olduğunuz soğuk tampon da tıbbi müdahaledir. Solunum ve dolaşım yolunu desteklemek için yapmış olduğunuz herhangi bir girişim de tıbbi müdahaledir. Yakınmalı ağrısını gidermek için yaptığınız bir ağrı kesici enjeksiyon da tıbbi müdahaledir. Eğer tıbbi müdahale yapıldıysa bu acildir ve mevzuata göre ücret alınmaması gerekiyor.

"ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ ÜCRET POLİKLİNİK ÜCRETİNE TABİ"

Hastanın özel hastaneye acilen gidiyor olması o hastanın acil olduğu anlamına gelmez. Acil olup olmadığını bilimsel kurallara göre hekim değerlendirir. Ateşini ölçer. Oksijenine bakar, kan tahlili yapar vesaire vesaire. Hasta acil vakaysa zaten acil tedavi hizmetleri uygulanır ve ücret ödemez. Ama alınıyor, bunun altını çizelim. Acil değilse bu hasta yeşil alan hastasıdır. Hastaya denilir ki, 'Senin acil durumun yok. Sen polikliniğe git.' Ama hasta ısrarla, 'Hayır kardeşim ben buraya gelmişken tedavi hizmetini almak istiyorum' diyorsa muhtemelen arka planda özel hastane bir poliklinik kaydı açıyor ona. Aslında poliklinik hastası olmuş oluyor. Ödemiş olduğu ücret de poliklinik ücretine tabi ücret.

ACİLİYET SONLANINCA NE OLUR?

Acil vaka olarak değerlendirilen bir hasta özel hastaneye gitti ama aciliyeti sonlandıysa şöyle olur. SUT'a göre 24 saat içerisinde müdahale edilmediği zaman, hastanın hayatını veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski olan hasta acildir. Hastanın hayatı veya vücut bütünlüğünü kaybetme riski yapılan müdahaleyle ortadan kaldırılma aşamasına kadar para yok ama bu aşamadan sonra ücret işleme başlar. Ne zaman? Acil durumun sona erdiğine dair hastanın bilgilendirilmesi ve muvafakatının alınmasıyla beraber.

"SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA AYKIRI"

Hasta, bilincini yitirdi, düştü, kafasında çarptı. Kafasında da bir hasar oluştu. kendi iradesi dışında en yakın özel sağlık kuruluşuna götürülür. Ameliyat oldu ve yoğun bakımda 9 10 gün tuttular. Durumu stabil hale geldi ve bilinci açıldı. Artık başına gelenleri siz ona söylediğiniz zaman anlayabiliyor. Ama tıbbi açıdan hastanın orada kalmaya devam etmesi gerekiyor. Hastaya 'Acil halin sona ermesine ilişkin bilgi formu' imzalatılması yanlıştır.

Bu tarz belge ve düzenlemeler anayasaya, sosyal devlet ilkesine ve sosyal güvenlik hukukuna aykırıdır.