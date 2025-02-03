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  4. ÖZEL I İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı RTÜK'e yazı gönderdi! Medyada 'Gezi Parkı İncelemesi' başlıyor

ÖZEL I İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı RTÜK'e yazı gönderdi! Medyada 'Gezi Parkı İncelemesi' başlıyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.02.2025 16:36
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan bugün RTÜK'e giden yazı kapsamında medyaya 'Gezi Parkı' incelemesi başlatılacak. Söz konusu yazıda 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesi istendi.

ÖZEL I İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı RTÜK'e yazı gönderdi! Medyada 'Gezi Parkı İncelemesi' başlıyor
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL | 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım sonraki süreçte tutuklanmıştı.

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SAVCILIK RTÜK'E YAZI GÖNDERDİ

Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme' suçundan tutuklanmasının ardından Gezi Parkı eylemlerine yönelik olarak bir gelişme daha yaşandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan RTÜK'e bugün bir yazı gönderdi.

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TÜM KAYITLAR İSTENDİ

Gönderilen yazı kapsamında Gezi Parkı eylemlerine sırasında 'yasa dışı gösterilerin yaygınlaşması, propagandasının yapılması, kamuoyuna legal gösterilmesi şeklinde gerçekleşen, olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine neden olan' tüm kayıtlar RTÜK'ten istendi.

GEZİ PARKI EYLEMLERİ NEDEN GÜNDEMDE?

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olayları Türkiye gündemindeki yerini uzun yıllardır koruyor. Son olarak ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme' suçundan tutuklanmıştı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM TANIK OLARAK DİNLENDİ

Barım soruşturması kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Ceyda Düvenci gibi ünlü isimler tanık olarak dinlenmişti.

RICA KOCAOĞLU VE HALİT ERGENÇ'E 'YALAN TANIKLIK' SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Verdikleri ifadelerde Ayşe Barım’ın kendilerini Gezi Parkı'na katılmaları için yönlendirmediğini ve Mehmet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını aktaran Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Gezi Parkı istanbul cumhuriyet başsavcılığı rtük Mynet Özel Ayşe Barım
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