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Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Bu bir darbe girişimidir" AK Partililere çağrı yaparak seslendi: 'Eninde sonunda...'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.03.2025 09:25
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında "Erdoğan kendisini yeneceğini düşündüğü rakibine darbe yapıyor" ifadelerinde bulundu. Özel ayrıca İmamoğlu'nun kendisine 23 Mart tarihini işaret ederek, "Ben hayatta olmasam bile bütün üyelerimizi darbeye karşı bu girişimi püskürtmeye davet ediyorum" dediğini söyledi.

Özel'den İmamoğlu açıklaması: "Bu bir darbe girişimidir" AK Partililere çağrı yaparak seslendi: 'Eninde sonunda...'

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sabahın erken saatlerinde evinden gözaltına alınmasının yankıları devam ederken CHP lideri Özel, Halk Tv'de önemli açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bütün darbeler hükümete yapılır. Erdoğan kendisini yeneceğini düşündüğü rakibine darbe yapıyor. İmamoğlu’na yenileceğinden çok emin. Bu millet devleti için canını verir ama sandığı vermez. Bu darbenin neresindesin? 4 günlük gözaltı süresi tam da ön seçime denk geldi. Sen bugün yapılan darbenin neresindesin kardeşim.

23 MART'I İŞARET ETTİ VE EKLEDİ: "HAYATTA OLMASAM BİLE..."

Ekrem Başkan’ın bana 10 gün önce attığı mesaj duruyor. Sayın Genel Başkanım 20 Mart günü ben nerede olursam olayım o sandığın kurulması o seçimin yapılması çok önemli. Ben nerde olursam olayım o seçimi yapmalısınız. Buradan ilan ediyorum. 23 Mart günü tüm CHP üyeleri daha büyük bir kararlılıkla orada olacak. Ben şimdi yoldayım yolda başıma ne gelir bilmiyorum. Ben Pazar günü nerede olursam olayım hayatta olmasam bile bütün üyelerimizi bu yapılan darbeye karşı herkesi bu girişimi püskürtmeye davet ediyorum. İçerde de olsak dışarda da olsan o sandıklar kurulacak ve bu darbecilere sandık başında hesap sorulacak.

"KENAN EVREN'DEN FARKINIZ NE?"

Bu darbeyi püskürttük püskürttük yoksa bir daha sandık yok. Biz mezarda da olsa 23 Mart’ta herkesi sandığa davet ediyorum. Sandığa darbe yapıyorsanız Kenan Evren’den farkınız ne?

"TÜM MUHALEFETİN İMAMOĞLU'NA SAHİP ÇIKIYOR OLUŞU ÇOK ÖNEMLİDİR"

Tüm partilerin liderlerine teşekkür ediyorum. Çok büyük bir dayanışma gösterdiler. Bugün nasıl Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Silivri’ye cezaevine konduğunda biz sahip çıktıysak bugün de tüm muhalefetin Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkıyor oluşu çok önemlidir.

Çok sayıda partinin genel başkanı aradı. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tek başına kurtuluşun olamayacağın idrak eden tüm muhalefete teşekkür ediyorum. İktidar partilerine de bu darbeye karşı pozisyonlarını netleştirmelerini bekliyorum. Bu darbenin karşısında demokrasiyi mi savunacaklar. Ben 15 Temmuz’dan alnımın akıyla çıktım.

ÖZEL'DEN 'AK PARTİLİLER DE RAHATSIZ' AÇIKLAMASI

Biz de bu yapılanları doğru bulmuyoruz diyen bir babayiğit AK Partili arıyorum. Bu yapılanlar doğru değil diye kendi içlerinde konuşmalar uçakta yan yana geldiği CHP’liye anlatmalar iftar masalarında bizde rahatsızız demeler yetmez. Bir tweet bir açıklama biz de bu yapılanları doğru bulmuyoruz diyen bir babayiğit bir ana yiğit AK Partili arıyorum. Bu sürecin 28 Şubat’tan ne farkı var.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Eninde sonunda milletin dediği olur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Sandıkla göreve gelip milletin seçme hakkını elinden almaya çalışanlar en sonunda millete hesabını verirler. Bu millet hiçbir hesabı görülmeden bırakmadı bundan sonra da bırakmayacaktır.

Bugün benim arama günüm değil benim aranma günüm ben bugün birilerini arayıp da partimi de kendimi de o duruma sokmam ben bugün arayan değil aranacak durumdayım."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı Özgür Özel ibb
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