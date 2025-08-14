Özel'in iddialarından sonra Bakan Tunç'tan eleştiri geldi: "CHP yalan üretme merkezine dönüştü"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada Murat Kapki ve AK Partili Mücahit Birinci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özel'in iddiaları sonrası soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak değerlendirmeler yaptı.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"CHP'nin HSK'ya verdiği dilekçenin ekinde de bir avukatın soruşturma kapsamında müvekkili ile yaptığı bir görüşme. Ne diyor bu görüşmelerde 'Şöyle şöyle davranırsan bu noktada senin serbest kalman için uğraşırım" Kim diyor bunu? Soruşturma kapsamındaki bir şüpheli ile avukat arasındaki konuşma. Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var? Savcı müvekkiline şu tarihte getir demişse, ifadesini alalım demişse burada yargı mensuplarının, savcıların suçlanması söz konusu değil. Tabii ki bu HSK tarafından detaylı incelenecek. HSK üyelerine de hakaret etti HSK üyelerinin seçim usulünü eleştirdi. Yargı mensuplarımıza hakaret edildi.

"'ÇÖKECEKLER' TARZI BİR ALGI OLUŞTURDU"

CHP adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü. Gerçekliği hiçbir zaman ortadan kaldıramazsınız. Yalan mutlaka açığa çıkar. CHP genel başkanı elimde görüntüler var, belgeler var diyerek seçmenini beklentiye soktu. Biz de hiç bekleme dedik. Bugün özellikle bir beklenti oluşturdu. AK Parti kuruluş gününde 'Çökecekler' tarzı bir algı oluşturdu.

"SİYASİ SORUŞTURMA GİBİ LANSE ETMEYE BAŞLADI"

CHP genel merkezinin il başkanı binasının alınma süreci ile birlikte bu süreç başladı ve o görüntüleri basına veren de kendi arkadaşlarıydı sonra soruşturma geliştirildi ve ilçe belediyelerine kadar ulaştı. CHP genel başkanı daha sonra adli soruşturmayı sanki bir siyasi soruşturma gibi lanse etmeye başladı. Yargıya saygı duyması gerekirdi öyle yapmadı.

"YALANIN PEŞİNDE KOŞARAK BİR YERE VARACAĞINI DÜŞÜNDÜLER AMA NAFİLE"

Daha sonra belgeler soruşturma büyüdü. Soruşturma devam ederken suçüstü yapıldı ilçe belediyelerinde bu yüzden geri adım atmaya başladılar. Ana muhalefet bu süreçte yalanın peşinde koşarak bir yere varacağını düşündüler ama nafile.

"HSK NE ZAMAN TOPLANACAĞINI KENDİ TAKDİR EDER"

HSK ne zaman toplanacağını kendi takdir eder. Yine hakimler ve savcılar kurulumuza başvuru yapsınlar ama onlar Özel'in dediği tarihte toplanmaz onların kendi gündemi vardır. Onar tecrübeli yargı mensuplarıdır. Gerek Cumhurbaşkanımıza gerek yargı mensuplarına yapılan hakaretlerle ilgili gerekli soruşturmalar açıldı.

"BURADA TUTARLILIKLAR YOK"

Bir gün önce methiyeler düzdüğünüz, topuklu efe dediğiniz ama daha sonra istifa eden, siyaset yapmak istiyorum diyen belediye başkanına hakaret ediyorsunuz. Burada tutarlılıklar yok.