Özel'in 'İHA' iddiasına Çelik'ten sert yanıt: "CHP dezenformasyon üretme merkezi gibi hareket ediyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Aralık’ta Karadeniz'den Türk hava sahasına yaklaşan İHA'nın düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat beklendiğini iddia etmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada Özel'e tepki gösterdi ve "CHP 'dezenformasyon üretme merkezi' gibi hareket ediyor. Bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel başkanı ile “yalan siyaseti” arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Aralık'ta düşürülen İHA ile ilgili iddialarda bulundu. Özel, İHA'nın düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat beklendiğini öne sürmüştü.

DMM'DEN YALANLAMA GELMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamada bulunmuş ve iddiayı yalanlayarak, "Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan “Angajman Kuralları Direktifi” dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir" denilmişti.

ÇELİK'TEN TEPKİ: "CHP DEZENFORMASYON ÜRETME MERKEZİ GİBİ HAREKET EDİYOR"

Özel'in bu iddiasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanlığı bir “dezenformasyon üretme merkezi” gibi hareket ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor.

Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel başkanı ile “yalan siyaseti” arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor. Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır"

