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Özel kolejde skandal: Maaş alamayan öğretmenler işi bırakınca veliler okulu bastı!

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan özel bir okulda öğretmenler 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddia ederek iş bırakma eylemi yaptı. Öğretmenler ders vermek için okula gelmeyince çocuklarının ders alamadığını duyan veliler soluğu okulda aldı. Okulun olumsuzlukları sonucu isyan eden veliler, "Böyle bir eğitimci olamaz, böyle bir düşünce olamaz" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde özel bir okulda 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden öğretmenler iş bıraktı. Çocuklarının ders alamadığını öğrenen veliler okulu protesto etti.

ÖĞRETMENLER İŞİ BIRAKTI

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İddiaya göre, Özel Hece Koleji'nde öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları için iş bıraktı. Öğretmenlerin derse girmediğini öğrenen veliler okulun önünde toplanarak, okul yönetimini protesto etti.

VELİLER İSYAN ETTİ

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Okulun servisi olmadığını ve öğrencilerin sivil araçlar ile eve götürüldüğünü, bugün de öğrencilerin eğitim alma hakkını engellediğini belirten veliler, okul yönetimi ile görüşmek istedi. Okul yönetiminden kimse ile görüşemeyen veliler, çocuklarının mağdur olduğunu ve kimseden bir bilgi alamadıklarını söyledi.

'BÖYLE BİR EĞİTİMCİ OLAMAZ'

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Bir vatandaş, "3 ay önce de okulda bir sıkıntının olduğu belliydi. Okul yönetimi ile bunu konuşmak istediğimde, bir beyefendi okul müdürüymüş kendisi. Dedim ki sıkıntılar var okulda. Bana dedi ki, 'eğer beğenmiyorsanız alın'. Ben bir anda sinirlendim 'siz bir eğitimcisiniz, nasıl böyle bir kelimeyi kullanabilirsiniz, ben bir veli olarak bu okulda bir sıkıntı olduğunu söylüyorum ama siz bana çocukları okuldan alın, başka okula verin diyorsunuz'. Böyle bir eğitimci olamaz, böyle bir düşünce olamaz" dedi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara özel okul sincan
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