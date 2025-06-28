Özel tartışmalara yanıt verdi: "Ne butlan olacak ne kayyum olacak! Partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz"

CHP lideri Özgür Özel, Almanya'da Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e önemli açıklamalarda bulundu. Özel, “Kurultay davası konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediniz mi” sorusu sorulunca, Kılıçdaroğlu'nu her zaman bizzat aradığını, her organizasyona bizzat davet ettiğini, iletişimi hiçbir zaman kopartmadığını belirterek şunu söyledi:

“Engin Özkoç Bey en yakınındaki isimlerden biriydi. Vahap Seçer Bey de öyle. Kurultayda kendisini desteklediler. Mansur Bey’in de olduğu bir grupla ziyaret ettiler. Kabul ederse yanlarına gideceğimi söyledim. Davet etse elbette giderdim.”

"BU PARTİ BİR TEK BÖYLE GERİLETİLEBİLİR"

Özgür Özel, partideki butlan krizi konusunda şunları söyledi:

“Bir kriz ortaya çıkmasın diye elimden geleni yapıyorum. Kurultay sonrasında herkese her fırsatta ‘bu tartışmaları sürdürmeyin’ çağrısında bulunuyorum. Ben Genel Başkan olarak yapmam gereken hiçbir şeyi eksik bırakmadım. Ancak işin bu tarafını büyük bir haksızlık olarak görüyorum: Yenilir yutulur olmayan şeyler soruluyor. Örneğin ‘vesayet’ deniliyor. Türkiye görüyor ne kadar hızlı kararlar alıyoruz, neler yapıyoruz. Vesayet altında değiliz.

En çok üzüldüğüm konu şu: Bu parti bir tek böyle geriletilebilir.

Bu ekonomik kriz ortamında, AK Parti’nin siyaseten bu kadar yanlış adım atarken, iktidar siyaseten bu kadar panik içinde görünürken, bizim partimiz bir tek böyle akıl almaz bir tartışmayla geriletilebilir.”

"PARTİSİNİ SEVEN UZAK DURSUN"

CHP lideri, 30 Haziran’da mahkemeden butlan kararı çıkacağına dair bir algı oluşmasına da tepki göstererek şunları söyledi:

“Ne butlan olacak ne kayyum olacak! Olsa dahi partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Ancak bu yapılanlar yüzünden olan partiye olacak.

Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun.

Aşırı saldırganlığı da aşırı alınganlığı da reddediyoruz. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok.

Hapisteki arkadaşlarımıza acımıyorlarsa, bu ülkenin geleceğine, gençlerine, yoksullarına acısınlar...”

"SADECE İMAMOĞLU İÇİN DEĞİL, EKMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Özgür Özel, "Partinin tek gündemi İmamoğlu olmamalı" diyenlere ise şu yanıtı verdi:

"Ekrem İmamoğlu ve 10 belediye başkanının içerde olması, siyasi bir meseledir. Tayyip Erdoğan, kendisinden sonraki Cumhurbaşkanı’nı, Cumhurbaşkanı adayımızı, kendisini İstanbul’da üç kez yenen Ekrem İmamoğlu’na darbe girişiminde bulunuyor.

Aylardır yapılan yandaş medyaya servis edilen iddialar teker teker çöküyor.

Mücadele sadece onlar için özgürlük mücadelesi değil. Aynı zamanda ekmek mücadelesidir. Türkiye’nin ekmeğini küçülten, çifçinin borcunu büyüten, asgari ücretliyi üç emekliyi iki çeyrek altına muhtaç eden iktidara karşı verdiğimiz mücadeledir.

Bu mücadele Ekrem başkanı kurtarabilir, özgürlüklerine kavuşturabilir ve sonra seçimleri kazanabilirsek Ekrem Bey’e adalet getirdiği gibi vergide de mutfakta da gelir paylaşımında da adalet getirecek."

"GRUP TOPLANTIMIZIN YÜZDE 80'İNİ ÜLKE SORUNLARINA AYIRIYORUZ"

“Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde, tek adamların kendilerine karşı herkesin başını vurdukları yerde ekonomi de iyiye gitmez” diyen Özgür Özel, CHP mitinglerinin tek konusunun Ekrem İmamoğlu olmadığına da dikkati çekti. Özel şöyle konuştu:

“Bursa ve Anadolu mitinglerinde asgari ücrete ara zam talebini yükselttik. 2023’te verdikleri sözü meydanlarda anımsatıyoruz. Emekliye seyyanen zam talebini büyütüyoruz. İktidar ilk kez dün emekliye enflasyon dışında bir zam olabilir sinyali verdi.

Gittiğimiz yerlerde bölgesel konuları da öne çıkarıyoruz. Tekirdağ’da biçerdöverle, Yozgat’ta traktörle mesajımızı verdik. Grup toplantılarında mazot sorununa dikkat çekiyoruz. Grup toplantılarının yüzde 80’ini ülke sorunlarına ayırıyoruz."