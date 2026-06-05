Özgür Özel'e destek için gelmişlerdi! Meclis'te bir anda ışıklar söndü

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'e Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyeti tarafından destek ziyareti geldi.
Gece 22.00 sıralarında TBMM'de Özel'i ziyaret eden heyet, dayanışma mesajı verdi.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklaması sırasında yaşanan bir olay ise dikkat çekti.
SPD heyetinin Özgür Özel'e destek açıklamasında bulunduğu sırada, açıklamanın yapıldığı alandaki ışıklar bir anda kapandı.
Özel ve beraberindekilerin şaşkınlığı kameralara yansıdı.