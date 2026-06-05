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Özgür Özel'e destek için gelmişlerdi! Meclis'te bir anda ışıklar söndü

Ankara'ya gelen Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) heyeti, Meclis'te Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunulurken ışıklar bir anda gitti. Özel ve beraberindekilerin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Özgür Özel'e destek için gelmişlerdi! Meclis'te bir anda ışıklar söndü
Devrim Karadağ

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'e Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyeti tarafından destek ziyareti geldi.

DAYANIŞMA MESAJI VERDİLER

Gece 22.00 sıralarında TBMM'de Özel'i ziyaret eden heyet, dayanışma mesajı verdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklaması sırasında yaşanan bir olay ise dikkat çekti.

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IŞIKLAR BİR ANDA KAPANDI

SPD heyetinin Özgür Özel'e destek açıklamasında bulunduğu sırada, açıklamanın yapıldığı alandaki ışıklar bir anda kapandı.

Özgür Özel e destek için gelmişlerdi! Meclis te bir anda ışıklar söndü 1

Özel ve beraberindekilerin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

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Özgür Özel CHP
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