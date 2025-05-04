Özgür Özel'e saldıran şahıs suç makinesi çıktı! Sosyal medyada isyan dolu paylaşımlar: "Ne işi var?"

TBMM Grup Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da AKM’de düzenlenen anma törenine katılan Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki yağmaya devam ediyor. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun suç kayıtları sosyal medyada infial yaratırken pek çok kullanıcı, şahsın cezaevinde değil de dışarıda olmasıyla alakalı tepkisini sosyal medya üzerinden yöneltti.

SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakanlık şahsın sabıka kaydını gözler önüne serdi. Şahsın daha 2004 yılında kendi çocuklarını katlettiği, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan da kaydı olduğu ancak 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın;



📌2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir.



📌 Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır.



📌Müebbet Hapis Cezası alan… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 4, 2025

GAZETECİ NEVŞİN MENGÜ OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

BU tepkilerden biri de gazeteci Nevşin Mengü'den geldi. Mengü, X (Twitter) hesabından "Kendi çocuklarını kendi elleriyle öldürmüş bir adamın sokakta ne işi var?" sorusunu yöneltti.

FATİH ALTAYLI'DA SESSİZ KALMADI

Saldırganın sokakta dolaşmasına tepki gösteren bir başka kişi ise gazeteci Fatih Altaylı oldu. Altaylı paylaşımında, "Bir önceki saldırgan inek hırsızı idi. Bu seferki çocuk katili çıktı. Osmanlı torunu imiş. Siz kim Osmanlı kim. Soysuzlar." dedi.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Bir başka gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından "İki çocuğunu k@tleden biri 21 yılda nasıl serbest kaldı?" sorusunu yöneltti. Altuntaş paylaşımının devamında "Özgür Özel’e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu 21 sene önce iki çocuğunu katletmiş! Saldırgan Gaziantep nüfusunu kayıtlı... Yakasına Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını takıp saldırıyı yaptı. 2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocukları Barış (19) ile Mutlu’yu (17) k@tletmiş... Bir çocuğunu da yaralamış." ifadelerini kullandı.

TEPKİ DOLU PAYLAŞIMLAR...

Öte yandan diğer kullanıcılar da duruma tepkilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Saldırganın işlediği suçlara rağmen serbest dolaşmasına karşılık tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte bazı kullanıcıların paylaşımları:

- İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan cani bir katil nasıl 16 yılda serbest kaldı. Ortalık para karşılığı her şeyi yapabilecek mayınlarla dolu.

- İşte bu durumlar için idam geri getirilmeli

- İki çocuğunu öldür 5-10 yıl yat çık. Ne güzel hayat valla...

- Artık bu tip insanlar aramızda rahat rahat geziyorlar. Onbinlercesi var böyle. O günden bugüne kadar çıkan infaz kanunları sayesinde. Ve gelip rahat rahat "osmanlı torunu olduğum için saldırdım" diyebiliyor. Yine serbest kalacak, yine gezecek.

- 2 tane çocuk öldüren vahşi yaratık nasıl dışarda olur?