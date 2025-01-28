Özgür Özel "Bugün başlıyoruz" diyerek duyurdu! CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirleniyor: İmamoğlu ve Yavaş mesajı dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gündemde yine Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın vardı. Kurumlar arasındaki yetki tartışmalarına sert çıkan Özgür Özel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u eleştirdi. Ersoy'un istifa etmesini gerektiğini vurgulayan Özel Erdoğan'a da seslendi. Öte yandan CHP için seçim startını veren Özgür Özel, "Bugün başlatacağımız yürüyüşle cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz" dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Kültür Turizm Bakanı özel bir televizyon programına çıkıp güya kendini aklamak için 1,5 saatlik yayında kendisine sorulan objektif sorulara bir gün önce paylaştığımız 5 soru da olmak üzere 12 kez "bilmiyorum," 5 kez "ben bilmem, bilemem," 4 kez "bilemem, bilemiyorum" yanıtları ile 21 kez somut, net sorulara 21 kez "ben bunları bilmiyorum" yanıtını vermiştir. Konuşmada kaçacak yeri de olmayınca başkanı Bolu Valisi olan Bolu İl Özel İdaresi'ne topu atmış "ruhsat ve iskan yetkisi özel idarede, alanın genelinde de il özel idaresi yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil" demiştir. Cumhuriyet tarihinde belki de ilk kez İl Özel İdaresi bakana cevap vermiş.

YETKİ TARTIŞMALARI

Bakın, İl Özel İdaresi'nin başkanı vali, valiyi atayan valinin bağlı olduğu bakan İçişleri Bakanı, onları atayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır. Bir bakan diğer bakanın ildeki temsilcisine "sen suçlusun" demektedir. O da ona cevaben "İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. Yetkili olan Turizm Bakanlığı'dır." diye cevap vermektedir.

"NEDEN İSTİFA ETMİYORLAR BİLİYOR MUSUN?"

Şimdi 10 gün içinde suçlular ortaya çıkar diyen İçişleri Bakanı'na da her çıktığında "sorumlulardan hesap sorulacak" diyen Erdoğan'a da şunu söylüyorum: Sayın Erdoğan, hepimiz üzüldük ama siz yürütmenin başındasınız. Hepimizin içi yanıyor ama bu iki bakanı da atayan sizsiniz. Birbirlerini suçlayan, birbirlerini yalanlayan ve atadıkları, atadıkları şirketin, yetkilendirdikleri şirketin iki yılda bir gidip yangın güvenliği yaptığı, 15 Aralık tarihinde denetlettirdiğiniz ve eksik tespit edilmedi diye görevlendirilen şirketten yetki belgesi almış bu insanlar bir ay sonra cayır cayır yanıyorsa o otel, halen daha neyi bekliyorsunuz? Halen daha neyi bekliyorsunuz? Ben size söyleyeyim neyi bekliyorsunuz. Normalde istifa etmesi lazım. Bütün partiniz, bütün ülke bunu bekliyor. Ülkenin içinin rahatlaması, partinin de hiç olmazsa bu yükü sırtından atması lazım. Ama istifa etmiyor. Niye biliyor musunuz?

"BU YANGININ YÜKÜ PARTİNİN SIRTINDA KALMASIN"

Ağzından aktarıyorum: "Sağlık Bakanı'na istifa ettirdi mi de bana ettirecek? Ne oldu Yeni Doğan Çetesi?" diyormuş. Görevden almanız lazım size bunu telkin edenlere. Bülent Arınç televizyondan söylüyor ama yanınıza gelen giden herkes "görevden alın bunu" diyor.

Siz de diyormuşsunuz ki kongre var. Kongreden sonra parti yönetimini de bakanları da değiştireceğim zaten. O gün değiştiririz.

Bu yangının yükü partinin sırtına kalmasın. Yani bugün kendisini görevden alırsam yangındaki sorumluluğu benim atadığım bakanın sorumlu olduğunu kabul etmiş olurum. Bunun için şubatın sonunu bekleyelim, kabine revizyonunda bunu da değiştirelim.

"YAZIKLAR OLSUN PARTİNİZİN ÇIKARINA"

Sonra da döner, bunu televizyonlarda, gazetelerde yangından dolayı değiştirildi dersiniz, partinin sırtına yük vurmamış oluruz. Ne kamu vicdanı önemli onlar için, ne kamunun çıkarı. Varsa yoksa partinin, sarayın, bu düzenin çıkarı.

Yazıklar olsun partinizin çıkarına da, lanet olsun düzeninize de sarayınıza da. İşte böyle günlerden geçiyoruz ve bir yandan da ülkeye neler yaşatılıyor, neler oluyor, bunları bir konuşmak, bir hatırlamak lazım.

BAHÇELİ'YE SERT SÖZLER

Ey Sayın Bahçeli! "15 Temmuz akşamı sokaklarda dersinizi verdik" diyorsun ya. 15 Temmuz'da FETÖ'ye dersini veren kahramanların önünde saygıyla eğiliyorum. O iradenin arkasında duran bir tanesi bile darbeci Fetullah'tan medet ummayan, en rahatsız olduğu Erdoğan'a bile darbe yapıldığında demokrasiyi savunan kahraman Cumhuriyet Halk Partililerin yediği yakasına döktüğü senin yediğinden fazladır. Onların yakasına döktüğü senin yediğinden fazladır. Sen mi sokakta hesap sormuştun?

Televizyondakiler yakından görmek isterse daha tweet'i silmemişler. Basın mensubu arkadaşlarıma kolaylık olsun. MHP'nin resmi internet sitesinde halkın sokağa daveti, "Türk askeri ile muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır."

Senin kınından çıkarmadığın kılıç, bizim içimize sokamayacağımız bir kötülüktür. 'Karşıma çık eğer yarım kalan hesaplaşmaya özlemin varsa' diyor. Bahçeli'nin kinci zihniyetini iktidardan kovacağız.

Ümit Özdağ’a yapılan muameleyi kendime yapılmış sayıyorum, taban tabana bazı zıt görüşlerimiz olsa da. Kılıçlarını çekip bu vatana bağlılık yemini içen teğmenlere de, Gezi yüzünden 1000 gündür içeride yatanlara, 7 yıldır içeride yatana da. Sırf partisi ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ diye içeri tıktığın genel başkana da, İstanbul Barosu’na da, 12 yıl önce Gezi’ye gitti diye ifadeye çağrılan sanatçılara da bütün benliğimizle sahip çıkacağız.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A BİRLİKTE TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul’da bir dizi toplantı yaptık. Olgunlaşan fikirleri Mansur başkanla ve Ekrem başkanla konuştuk. Artık bir yeni başlangıca, yeni yol yürüyüşüne, yeni bir sürecin tarifine hazır olma noktasında hep birlikte mutabakatımız örgütsel olarak tamdır. Az önce adlarını andığım iki demokrasi kahramanının da (Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu) ‘Partim bana bir görev verirse’ diye kurdukları onurlu cümlelere yürekten teşekür ediyorum.

"BUGÜN İLK GÜNÜ" DİYEREK DUYURDU: "ADAYIMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Bugün, bu gözü dönmüş adaletsizliğe, güç zehirlenmesine karşı yeni yürüyüşün ilk günüdür. Bugün başlatacağımız yürüyüşle sandık görevlilerinin teker teker tespitinden, sandığı korumaktan, partimizi iktidar partisine dönüştürmekten cumhurbaşkanı adayımızı belirlemeye kadar yeni bir sürecin ilk günündeyiz. Bugün başlıyoruz. Şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak “2025’te sandık geliyor, adayımızla, propaganda malzemelerizle biz hazırız” demek için başlıyoruz.

CHP'YE ÇAĞIRDI: CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI BELİRLEME SÜRECİNE KATILMAK İSTİYORSANIZ KATILIN

Cumhurbaşkanı adayımızı, Atatürk'ün partisine kayıtlı 1,6 milyon üyesiyle belirleyeceğiz. Bugün çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme sürecine katılmak istiyorsanız, partimize katılın.