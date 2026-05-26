Özgür Özel, Genel Başkanlık mührünü böyle verdi!

Mahkemenin Mutlak Butlan kararının ardından Genel Başkanlık görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. Özgür Özel'in pazar günü genel merkezden ayrılmadan önce başkanlık mührünü emanet ettiği anlar ortaya çıktı.

CHP'de Genel Başkanlık koltuğu mahkemenin Mutlak Butlan kararı sonrasında yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. Özgür Özel ise pazar günü olaylı bir günün ardından Genel Merkez'den ayrıldı. Özel'in CHP Genel Merkezi'nden ayrılmadan önce başkanlık mührünü emanet ettiği öğrenildi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mührün emaneten kendinde olduğunu duyurdu.

"TEKRAR GELİNCEYE KADAR..."

Derici paylaşımında, "Mühür bize emanet, mühür Muğla'ya emanet, mühür millete emanet Sayın Genel Başkanım. Tekrar gelinceye kadar.

Odada son kalan bir iki kişisel eşyayı alırken, Atatürk'ün partisine, demokrasiye, millet iradesine müdahale edilmiş, bütün bina gazlanmış, Genel Başkan'ı çıkarmaya gelmelerinden belki 10 dakika önce; Sayın Genel Başkan dedi ki:

"Bugüne kadar kullandığım Genel Başkan Özgür Özel mührüm sizde dursun, tekrar gelinceye kadar."

