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Özgür Özel'i AKM girişinde de takip etmiş! Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde fiziki saldırıya uğradı. Evlat katili saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan Tengioğlu'nun Özel'i AKM'ye girişi sırasında da takip ettiği ve yakın koruma çemberinin hemen yanında olduğu görüldü.

Özgür Özel'i AKM girişinde de takip etmiş! Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Özgür Özel'e çirkin saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önündeki yeni görüntüleri ortaya çıktı. CNN Türk'ün kaydettiği görüntülerde saldırgan Tengioğlu'nun, CHP lideri Özel'in AKM'ye girişi sırasında da takip ettiği görüldü.

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ÖZEL'İ AKM GİRİŞİNDE DE TAKİP ETMİŞ

Özel'in koruma ekibiyle birlikte AKM'ye girişi sırasında saldırganın çok yakınında olması dikkat çekti. Saldırganın koruma çemberinin hemen dışında durarak sakin tavırlarla Özel'i takip ettiği görüldü. Tören bitimine kadar bekleyen Selçuk Tengioğlu çirkin saldırıyı ise Özel'in AKM çıkışında yaptı.

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ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE SEVK EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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2 EVLADINI CANİCE ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tengioğlu'nun 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaraladığı iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Tengioğlu’nun ayrıca cinayetlerden önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemetten birçok kez gözaltına alındığı öğrenildi. İki kez müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun 16 yıl hapis yattıktan sonra eski mevzuata göre 2020 yılında şartlı tahliye edildiği de belirtildi.

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Selçuk Tengioğlu
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