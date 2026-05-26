Özgür Özel'in çağrısından sonra CHP'li üyeler harekete geçti: "Kendim seçmek istiyorum"

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki çekişme sürüyor. Özel bugün İzmir'den tarihi bir çağrı yaptı ve " Kemal beye 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum" dedi. Özel'in bu çağrısı sonrası parti üyeleri sosyal medyadan harekete geçti ve "Kendim seçmek istiyorum" paylaşımları yapmaya başladı.

Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü bir hal yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebiyle parti binasına polis girmiş ve Özgür Özel genel merkezden çıkarılmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından çalışmalarına Meclis'e devam edeceğini duyuran Özel, bugün İzmir'e gitti ve burada bir miting gerçekleştirdi.

"2 MİLYON ÜYEMİZE GENEL BAŞKAN SEÇTİRMEYİ TEKLİF EDİYORUM"

Sözlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özel, "Kemal beye İzmir’den sesleniyorum; bu insanların öfkesinden, günlerdir duyduklarından, yazılıp çizilenlerden kimse mutluluk duyduğumu düşünmesin. Bu işin bir çıkışı var. Kemal beye önerim şu: Gelsin, bayram sonradaki 1-2 hafta içindeki pazar günü, nasıl ben Ekrem başkanın seçimi için sandığı koyduysam, Kemal beye 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum" dedi.

"KENDİM SEÇMEK İSTİYORUM"

Özel'in bu çağrısından sonra CHP'li üyeler sosyal medyada hızla harekete geçti. CHP üyeleri yaptıkları paylaşımlarda, "CHP'nin 2 milyon üyesinden biriyim. Genel Başkanımı kendim seçmek istiyorum" ifadelerine yer vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketledi.

Kısa sürede onlarca paylaşım yapılırken, paylaşım yapan CHP'li üyelerin sayısı her geçen dakika daha da artıyor.

O paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

