Özgür Özel'in yanında söyledi! Dervişoğlu'ndan "İYİ Parti olarak bundan geri durmayız" mesajı

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından liderler kamera karşısına geçti.

DERVİŞOĞLU'NDAN CHP'YE DESTEK MESAJI

Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İktidar yangına körükle gitmekte. Mahkeme kararlarıyla partilerin iç meselelerine müdahil olunuyor. Bu son derece yanlış bir uygulama. İktidarın baskıları ve yanlış uygulamalarıyla yaşama geçirilen bu tür müdahalelere karşı direnç gösterme ihtiyacı hasıl olursa hem şahsen hem İYİ Parti olarak bundan geri durmayız.

Türkiye'nin CHP'nin birliği ve beraberliğine ihtiyacı var. Bölünmüş ya da içi karıştırılmış bir CHP'nin kimseye faydası yoktur. CHP'nin bu tuzağa düşürülemeyeceği kanaatindeyim.

CHP'NİN 3 İLÇE KONGRESİNİN İPTALİ

CHP'nin İstanbul'da 3 ilçe kongresinin iptal edilmesine ilişkin soruya yanıt olarak Özgür Özel "Bu hafta sonu bütün mahalle seçimleri bitiyordu. Gelecek hafta sonu da 14 ilçe seçimi bitecekti. İtiraz dilekçelerimizi ilçe seçim kurullarına vermek için hazırlık yapıyoruz." dedi.

"15'İNDE HERHANGİ BİR KARAR ÇIKMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Özel, CHP'nin kurultay davasıyla ilgili soruya yanıtında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da, mahkemenin görüldüğü hakimin, meseleyi bugüne kadar götürdüğü şekliyle bundan sonra götürecek olursa, 15'inde herhangi bir karar çıkmayacağını, kendisinin daha önce vermiş olduğu kararlara yönelik olarak adımları atacağını ve davanın o şekilde yürütüleceğini düşünüyorum."