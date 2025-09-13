Özgür Özel ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumunda bulunarak yanıt verdi: Kayıttaki kişileri açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne katıldı. Özel burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özel'in açıklamasından başlıklar şöyle:

"Kayyım toplumdan ve partiden büyük bir tepki aldı. Başta polisle girmem dediği yerde polisin biber gazıyla, copuyla, on binlerce kişiyi engelleyerek akıllarınca bu binayı ele geçirdiler.

Siyaset tarihinin utancı Erdoğan'a ait. Bu Erdoğan'ın gözünün içine bakıyor. Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gelince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikayet edeceksin?

Siyasi parti binasına polis mi girer?

"BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE ÇÖKECEKLER AKILLARINCA"

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon yapıldı. 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bizim 20 meclis üyemiz var, AK Parti'nin 15 üyesi var. Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca.

"BU MU BEYKOZ'U ALMAK?"

Erdoğan biraz önce partisine Beykoz Belediye Başkan Vekili'ni katıyor. Beykoz Belediye Başkanı içeri düştü, mahkemede serbest kaldı.

Serbest kaldığı gün kimileri 'AK Parti'ye geçecekmiş' dedi. Bir gün içinde aldılar Köseler'i içeri koydular. Belediye başkanvekiline de AK Parti'ye geç, içeride kalsın, belediye başkanlığına devam et diyorlar. Bu mu Beykoz'u almak? İçinize siniyor mu?

"SANA PARA VERELİM BİZE OY VER"

Bugün diyor ki 'Dürüst siyaset gördünüz şikayet eden ve edilen CHP'li, ses kayıtları var Benle ne ilgisi var' diyor.

Bir tane ses kaydı var arkadaşlar. Daha öncekinin montaj olduğu karara bağlandı biliyorsunuz.

Yeni bir ses kaydı var. Ses kaydında birine diyorlar ki 'Sana para verelim, bize oy ver'. O bir kişinin ses kaydının, bu ses kaydının bir kişinin vermesiyle ortaya çıkan bir durum.

Bomba. Ses kaydındaki kişi bugün Beykoz Belediye Başkanvekili ile birlikte istifa eden belediye meclis üyesi. AK Parti'ye gidiyorlar.

Ses kaydındaki diğer kişi. Şimdi içeride tutuklu olan Ekrem Başkan'a dünya kadar laf söyleyen başka kişi. Kayyum kararı için kullandıkları adam AK Parti'ye katılıyor. Ses kaydında ne Özgür Çelik var ne de başka birisi.