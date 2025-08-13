HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: "Partimize katılımlar olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı kapsamında açıklamalarda bulundu. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiaları bugün gündem olurken, Erdoğan burada yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Erdoğan, "Sevgili gençler, yarın da katılımlar olacak partimize. Yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: "Partimize katılımlar olacak"
Melih Kadir Yılmaz

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan dan dikkat çeken açıklama: "Partimize katılımlar olacak" 1

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Gençlik kollarımızın değerli MKYK üyeleri, kıymetli gençlik kollarımız, sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevgili gençler, sizlerin şahsında gençlik kollarımızın tüm mensuplarını Türkiye'nin tüm gençlerini siz sevgili genç arkadaşlarımı buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan dan dikkat çeken açıklama: "Partimize katılımlar olacak" 2

Salonlara sığmayan şu muhteşem coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Partimizin 81 vilayetimiz, 922 ilçemizdeki uç beyleri olarak gördüğüm, siz genç arkadaşlarımla beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek istiyorum.

Unutmayın; bölen değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla çalışacaksınız. Gençlerin siyasi adresi 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. Gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük.

"BU FARKLI KATILIMLARLA GÜÇLENEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm yıpratma kampanyalarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Sevgili gençler, yarın da katılımlar olacak partimize. Yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye'yi asırlık hedefleriyle sizler buluşturacaksınız. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. AK Gençliğin yüzümüzü kara çıkarmayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza, bizden teslim alacağınız sancağı daha da yücelteceğinize yürekten inanıyorum.

Sevgili gençler, değerli genç kardeşlerim, tarihimize baktığımızda en büyük devrimleri gençlerin yaptığına ya da bu devrimlerin gençlerle yapıldığına şahit oluyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtu vesselâm, Allah'ın emriyle 23 yıllık tebliğ mücadelesine başladığında etrafında ihtiyarlar yoktu. Gençler vardı. Endülüs'ü fetheden Tarık Bin Ziyad, daha otuzlarına varmadan Avrupa'nın kapılarını araladı. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ni henüz 21 yaşındayken kurdu.

Sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz.

ÖZEL'E TEPKİ: "SİYASİ SÖYLEM DEĞİL ÜÇÜNCÜ SINIF BİR LAF SALATASI VAR"

Hakareti tehdidi sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor. Ortada siyasi bir söylem değil üçüncü sınıf bir laf salatası var. Kendi partisinde bile itibarı saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız. Hatırlarsanız bir ara elinde sürekli kırmızı kartla dolaşıyordu. Grup kürsüsünden önüne gelene kırmızı kart gösteriyordu. Sonra ne olduysa bu eylemini aniden terk etti. Biz CHP Genel Başkanının yaşadığı bu ikilemin bu savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Yüzyıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP'li gibi sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladıCHP lideri Özel, Çerçioğlu iddialarını doğruladı
Şanlıurfa’da birer gün arayla sulama kanalında 2 ceset bulunduŞanlıurfa’da birer gün arayla sulama kanalında 2 ceset bulundu

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Sivas'ta terk edilmiş 'cinli' köyde sabahladı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kendi inşaatını denetlerken öldü! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.