Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: "Partimize katılımlar olacak"

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Gençlik kollarımızın değerli MKYK üyeleri, kıymetli gençlik kollarımız, sevgili yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sevgili gençler, sizlerin şahsında gençlik kollarımızın tüm mensuplarını Türkiye'nin tüm gençlerini siz sevgili genç arkadaşlarımı buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Salonlara sığmayan şu muhteşem coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Partimizin 81 vilayetimiz, 922 ilçemizdeki uç beyleri olarak gördüğüm, siz genç arkadaşlarımla beraber olmaktan duyduğum bahtiyarlığı özellikle ifade etmek istiyorum.

Unutmayın; bölen değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla çalışacaksınız. Gençlerin siyasi adresi 24 yıldır olduğu gibi bugün de AK Parti'dir. Gençlerin demokrat amcası diyerek pohpohladıkları rakibimizi milyonlarca gencimizin desteğiyle sandığa gömdük.

"BU FARKLI KATILIMLARLA GÜÇLENEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm yıpratma kampanyalarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven, rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz. Sevgili gençler, yarın da katılımlar olacak partimize. Yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye'yi asırlık hedefleriyle sizler buluşturacaksınız. Sizler sıradan bir kadro değilsiniz. AK Gençliğin yüzümüzü kara çıkarmayacağına tüm kalbimle inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza, bizden teslim alacağınız sancağı daha da yücelteceğinize yürekten inanıyorum.

Sevgili gençler, değerli genç kardeşlerim, tarihimize baktığımızda en büyük devrimleri gençlerin yaptığına ya da bu devrimlerin gençlerle yapıldığına şahit oluyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtu vesselâm, Allah'ın emriyle 23 yıllık tebliğ mücadelesine başladığında etrafında ihtiyarlar yoktu. Gençler vardı. Endülüs'ü fetheden Tarık Bin Ziyad, daha otuzlarına varmadan Avrupa'nın kapılarını araladı. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'ni henüz 21 yaşındayken kurdu.

Sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz.

ÖZEL'E TEPKİ: "SİYASİ SÖYLEM DEĞİL ÜÇÜNCÜ SINIF BİR LAF SALATASI VAR"

Hakareti tehdidi sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor. Ortada siyasi bir söylem değil üçüncü sınıf bir laf salatası var. Kendi partisinde bile itibarı saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız. Hatırlarsanız bir ara elinde sürekli kırmızı kartla dolaşıyordu. Grup kürsüsünden önüne gelene kırmızı kart gösteriyordu. Sonra ne olduysa bu eylemini aniden terk etti. Biz CHP Genel Başkanının yaşadığı bu ikilemin bu savrukluğun sebeplerini çok iyi biliyoruz. Yüzyıllık partinin düşürüldüğü içler acısı durumdan pek çok CHP'li gibi sayın Özel'in de memnun olmadığı anlaşılıyor"