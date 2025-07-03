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PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir? EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek, ne anlama gelir?

FIFA oyununda ya da yeni ismiyle EA Sports FC'de görülen PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY kısaltmaları bazı bilgilerin İngilizce kısaltmalarıdır. FUT yani Football Ultimate Team kartlarında yer alan oyuncuların fotoğraflarıyla beraber altında PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY kavramları bulunur. Bu kısaltmaların ne anlama geldiği ise merak konusudur. Peki PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir?

PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir? EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek, ne anlama gelir?
Defne Vera Şahin

FIFA serisi 2023 senesiyle beraber EA Sports FC adıyla anılmaya başlamıştır. Bu değişimin ardından oyunculara ait bilgiler de merak edilmeye başlanmıştır. Bilhassa FUT yani Football Ultimate Team kartlarında bulunan PAC, SHO, PAS, DRI, DEF ve PHY kısaltmalarının oyuncuların öne çıkan özelliklerini ifade ettiği bilinmektedir. Bu kısaltmaların ne anlama geldiğini detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.

EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek, ne anlama gelir?

EA Sports FC'de yer alan bu kısaltmaların ne anlama geldiğini bilmek oyun içerisinde daha stratejik adımlar atmaya ve kaliteli takımlar kurmaya yardımcı olabilir. İşte EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY kısaltmalarının anlamları:

1. PAC - Pace (Hız, Depar hızı)

Herhangi bir oyuncunun ne kadar hızlı olduğunu ifade eden bir orandır. Oyuncunun sprint hızı ve hızlanma oranlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

2. SHO - Shooting (Şut)

Oyuncunun güçlü ve isabetli şekilde şut atma yeteneğini belirten bir ölçektir. Oyuncunun isabeti, vuruş gücü ve şut atma yeteneğini ifade eder.

3. PAS - Pass (Pas atma)

Oyuncunun pas verme yeteneğini ölçen özellik olarak bilinir. Oyuncunun uzun ve kısa mesafelerde verdiği pasları, pas isabeti ve pas açısı gibi unsurları içerir.

4. DRI - Dribbling (Top sürme)

Oyuncunun top sürme ve dribbling yeteneğini ifade eder. Oyuncunun top hakimiyeti, top sürme hızı ve manevra yeteneğini gösterir.

5. DEF - Defending (Savunma)

Oyuncunun mücadele ve savunma becerilerini ifade eder. Oyuncunun tackle, engelleme ve pozisyon alma yeteneğini belirtir.

6. PHY- Physical (Fiziksel yeterlilik)

Oyuncunun bedensel gücünü ifade eden bir istatistiktir. Oyuncunun dayanıklılığı, gücü sıçraması ve dengesi gibi yetenekleri bu ölçek altında değerlendirilir.

EA Sports FC oyununda oyuncalara ait bu istatistiklerin performansları yansıtmaya fayda sağladığı ifade edilmektedir. Her oyuncuya ait güçlü ve zayıf özelliklerin kartlarda belirtilmesi önemli bir rol oynamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA Oyun
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