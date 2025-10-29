Pakistan: Afganistan sınırında 7 militan etkisiz hale getirildi, 6 asker hayatını kaybetti

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, istihbarat üzerine eyaletin Kurram bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.

TTP bağlantılı olduğu ve Hindistan tarafından desteklendiği aktarılan 7 militanın, operasyon kapsamında etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Militanlarla çıkan çatışmada, güvenlik güçlerinden 6 askerin ise yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Bölgedeki olası diğer militanlara karşı askeri faaliyetin sürdürüldüğü kaydedildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır