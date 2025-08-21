HABER

Pakistan’da havai fişek deposunda patlama: 2 ölü, 34 yaralı

Pakistan’da havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda yangın çıktı.

Patlama çevredeki binalara ve araçlara da zarar verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

BÖLGEDE ARAÇ TRAFİĞİ DURDURULDU

Depoda yangının devam ettiği sırada ara ara patlamalar yaşanırken, bölgede araç trafiği durduruldu. İtfaiyenin müdahalesiyle depodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

(İHA)

21 Ağustos 2025

