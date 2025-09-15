HABER

Pakistan’da muson faciası! Can kaybı 985'e yükseldi

Pakistan’da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 985’e ulaştı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu’ndan yapılan açıklamada, 26 Haziran'dan itibaren ülke genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 985'e yükseldiği bildirildi. Bölgede sellerden 4,5 milyon kişinin etkilendiği ve 2,1 milyon kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı. En fazla can kaybının 504 ölümle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde olduğunu belirten yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanlara gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

