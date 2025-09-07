HABER

Pakistan’da muson yağışlarında ölenlerin sayısı 905’e yükseldi

Pakistan’da 26 Haziran’da başlayan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 905’e yükseldi.

Pakistan’da 26 Haziran’da başlayan muson yağışlarının bilançosu ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların

PENCAP’TA 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların en çok etkilediği eyalette seller nedeniyle şu ana kadar 56 ölüm kaydedildi. Eyaletteki 1,3 milyon dönüm tarım arazisi, üç nehrin taşması sonucu sular altında kaldı. Ağustos ayının sonundan bu yana 4 bin 100’den fazla köy ve 4,2 milyondan kişi selden etkilendi, 2 milyondan fazla kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayrıca 423 yardım kampı, 500'den fazla sağlık kampı ve 432 veteriner kampının, etkilenen bölgelerde kurulduğunu ifade etti.

Pakistan
