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Pakistan'dan PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili Türkiye'ye destek mesajı: Önemli bir adım

Terör örgütünün kendini feshetmesi Türkiye gibi dünyada da geniş yankı uyandırdı. Son günlerde çatışma haberleriyle gündeme gelen Pakistan'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi.

Pakistan'dan PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili Türkiye'ye destek mesajı: Önemli bir adım
Ufuk Dağ

Türkiye için tarihi bir önem taşıyan, PKK'nın silah bırakma kararının ardından gözler yeni döneme çevrildi. Türkiye'den peş peşe gelen açıklamaların ardından dünya da söz konusu olaya sessiz kalmadı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek, süreci memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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Şerif paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Pakistan, PKK’nın feshedildiğine dair yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu gelişme, kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye için atılmış önemli bir adımdır. Bu tarihi gelişme, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda kararlılıkla ilerleme iradesini yansıtmaktadır. Pakistan ve Türkiye, terörizmin tüm biçim ve tezahürlerini ortadan kaldırma konusunda birlikte kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir.
@RTErdogan

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pkk Pakistan
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