Pakistan duyurdu! 22 militan etkisiz hale getirildi

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde "Hindistan destekli" olduğu belirtilen militanlara karşı 17 Mayıs'ta operasyon başlatıldığı belirtildi.

22 MİLİTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, istihbarata dayalı operasyonda 22 militanın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın güvenlik güçlerince ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgenin güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır