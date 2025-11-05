Pakistan, Katar'la "savunma ve savunma sanayisi" alanlarındaki işbirliğini genişletmek istiyor

Dawn gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha'da bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmenin, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi marjında gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Zerdari'nin, iki ülke arasındaki "savunma ve savunma sanayisi" alanlarındaki işbirliğinin genişletilmesini teklif ettiği aktarıldı.

Katar Emiri Al Sani'nin de bu teklifi olumlu karşıladığı, kendisinin bu konuda Pakistan ile derhal görüşmelere başlanması için ilgili makamlara talimat vereceği kaydedildi.

Açıklamada, Katar Emiri Al Sani'nin ayrıca, Suudi Arabistan ile Pakistan arasında 17 Eylül'de imzalanan ortak stratejik savunma anlaşması konusunda memnuniyetini dile getirdiğinin altı çizildi.

Bu kapsamda Al Sani'nin, anlaşmanın "daha önce" yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de, "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

İmzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.

Anlaşmaya göre, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının, her iki ülkeye yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceği vurgulanmıştı.