Pakistan ordusu: Pakistan Talibanı ile bağlantılı 7 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Hayber Pahtunhva'nın Dera İsmail Han bölgesinde TTP bağlantılı militanlara karşı operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Ordu birliklerinin, ihbar edilen TTP bağlantılı militanların yerini tespit ettiği belirtilen açıklamada, aralarında 3 Afganistan vatandaşının da bulunduğu 7 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede başka militanların olma ihtimaline karşı operasyonun sürdüğü kaydedildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.