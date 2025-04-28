Pakistan: Rusya ve Çin, Keşmir'deki saldırıyla ilgili uluslararası soruşturmaya katılabilir

Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Rus medya kuruluşu Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.

Asıf, Rusya ve Çin'in Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili uluslararası soruşturmaya katılabileceğini belirtti.

Hindistan gerilimi tırmandırmadığı sürece Pakistan'ın silahlı bir çatışma başlatma niyetinde olmadığını savunan Asıf, olası bir saldırıya denk şekilde yanıt vereceklerini dile getirdi.

Asıf, "Hindistan Pakistan'ı işgal etmeye veya saldırmaya kalkışırsa", ülkesinin buna fazlasıyla yanıt vereceğini ifade etti.

PAHALGAM TERÖR SALDIRISI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Öte yandan Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır