Palandöken kayak merkezi yılbaşında dolup taşıyor

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşında büyük bir kalabalığı ağırlayacak.

Havalimanına yakın oluşu, sezonu erken açmasıyla dikkat çekiyor. Uzun ve dik pistleri ile kayakseverlerin ilgisini çekiyor. Palandöken her yıl binlerce kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra pek çok aktivite de sunuluyor. Buz duvarı ve dev salıncak gibi seçenekler var. Profesyoneller ve acemiler için uygun pistler mevcut.

Pistlerin uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişiyor. Kar kalınlığı bazı bölgelerde bir metreyi buluyor. Gece kayağıyla kayak keyfi 12 saat boyunca devam ediyor.

Yılbaşı için rezervasyonlar alınmış durumda. Turizmciler, kayak yaparak yeni yıla girmek isteyenler için tüm hazırlıkları tamamladı.

Meşaleli kayak gösterileri, havai fişek gösterileri ve çeşitli konserlerle etkinlikler planlanıyor. Otelciler, yılbaşı gecesinde doluluk oranının yüzde 85-90 civarında olmasını hedefliyor.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Başkanı Nuh Şenol, kayak sezonunun resmi açılışını yaptıklarını belirtti. Kar kalınlığının bir metre civarında olduğunu ifade etti. Palandöken, kayakseverlerin tercih ettiği bir merkez haline geldi.

Yılbaşı programları oldukça dikkat çekiyor. Eğlence dolu bir gece geçirmek için birçok misafir rezervasyon yaptırıyor. Palandöken, kayak merkezi olarak öne çıkıyor.

Palandöken'e gelen misafirler, eğlenceli programlarla yeni yıla girmeyi bekliyor. Profesyonel sanatçılar, yöresel yemekler ve dans gösterileri programda yer alıyor.

Palandöken'deki bir otelin yöneticisi Ömer Akça, pistlerin yüzde 60'ının hazır olduğunu söyledi. Yılbaşı için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Pistlerin tamamen açık olacağını belirten Akça, yaklaşık 60-70 santimetre kar olduğunu da ifade etti. Misafirlerin kayak keyfi için hazırlıklar sürdürülüyor.

Hava tahminleri, yarım metreden fazla kar beklediklerini gösteriyor. Rezervasyonlar devam ediyor. Misafirler dolu dolu bir yılbaşı paketiyle Palandöken'i tercih ediyor.

Diğer bir otelin genel müdürü Ali Güney, kar kalitesinin iyi olduğunu ifade etti. Yılbaşında yüksek bir doluluk beklediklerini aktardı.

Güney, gelen misafirlerin güvenli bir tatil geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Yılbaşı gecesi gala geceleri düzenlenecek.

Misafirler sabah kayak yapacak. Daha sonra hamam ve sauna keyfi yaşayacaklar. Akşam müzik eğlencesi ile eğlenecekler. Palandöken, Türkiye'nin en iyi kayak merkezi olmaya devam ediyor.Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır