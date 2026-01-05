Palandöken’de kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, özellikle yüksel kesimlerde metreleri aşan ölçümleri de beraberinde getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son ölçümlere göre ülkemizde kar kalınlığı; Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde 206, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 175, Karabük Keltepe Kayak Merkezi Merkezi’nde 170, Van Bahçesaray Karabet Tepesi’nde 164 , Kars Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 163, Bitlis Merkez’de 156, Hakkari Kayak Merkezi’nde 156, Rize Güneysu Handüzü Yaylası’nda 142, Bitlis Tatvan Nemrut Kayak Merkezi’nde 127, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde 120, Hakkari Yüksekova’da 116, Hakkari Durankaya Beldesi’nde 105 ve Kayseri Erciyes Kayak Merkezi Melikgazi 101 santimetre oldu.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır