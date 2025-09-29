Pankreas iltihabı (pankreatit) nedir, nasıl tedavi edilir?

Pankreas da diğer iç organlar gibi belli başlı işlevlere sahiptir. Lipaz, proteaz, amilaz olmak üzere sindirim enzimleri içeren zengin ve bol miktarda bikarbonat içeren bir öz su salgılayan pankreasın sağladığı bu öz su, on iki parmak bağırsağına geçer ve burada şeker, protein, yap gibi maddelerin sindirilmesine yardımcı olur. Enzimlerin hasar görmesi ve pankreasın kontrolsüz aktivasyonu pankreasta yanmaya yol açabilmektedir. Bazı ilerlemiş durumlarda iltihap da meydana gelebilmektedir.
Pankreas iltihabı anlamına gelen pankreatit, pankreasın çeşitli nedenlere bağlı olarak iltihaplanması ve şişmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Kronik ya da akut versiyonları bulunmaktadır. Kronik pankreatit daha uzun süreli olurken akut pankreatit daha ani bir şekilde gerçekleşir. En yaygın pankreatit sebeplerinden bazıları şunlardır:
Safra kesesi taşları
Aşırı alkol tüketmek
Akciğerlerde ya da diğer iç organlarda mukus birikmesi
Çeşitli bakteriyel ve viral enfeksiyonlar
Pankreasın ya da çevresinin hasar görmesine neden olabilecek cerrahi girişimler
Kortizon kullanımı
Östrojenler
Tiazid düretik benzeri ilaçlar
Safra kanallarının görüntülenmesi sırasında kullanılan tıbbi izleklerin neden olduğu komplikasyonlar
Kodein veya penisilin gibi ilaçlara karşı alerji olması
Karın bölgesine darbe alma ya da bu bölgenin yaralanması
Farklı türleri bulunan pankretait hastalığının belirtileri de hastalığın hangi türü olduğuna göre değişiklik gösterilebilmektedir. Akut pankreatit farklı belirtilerle birlikte kendini gösterebilirken kronik pankreatit daha başka belirtilere neden olabilmektedir. Bu pankreatit türünün belirtileri şunlardır:
Kronik pankreatit ise şu belirtiler ile kendini gösterir:
Farklı pantreatit türleri için tedavi yöntemleri de farklılık gösterebilmektedir. Öncelikle belirtilerin görüldüğü kişinin erken ve kesin tanı konabilmesi için vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekir. Doktor kesin tanı koyduktan sonra uygun gördüğü tedavi yöntemini başlatır. Akut pankreatit için genel olarak şu tedavi yöntemlerine başvurulur:
Kronik panreatitte ise tedavi uygulamaları şu şekildedir: