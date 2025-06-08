Papa 14. Leo, 1700. yıl dönümünde İznik Konsili hakkında konuştu

Bu senenin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olması vesilesiyle Vatikan'da "İznik ve Üçüncü Binyıl Kilisesi: Katolik-Ortodoks Birliğine Doğru" isimli sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma katılanları özel olarak kabul eden Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, "İznik Konsili sadece geçmişe ait bir olay değil, aynı zamanda bizi; tüm Hristiyanları, tam ve görünür birliğe yönlendirmeye devam etmesi gereken bir pusuladır. Birinci Konsil, Katolikler ile Ortodokslar arasında İkinci Vatikan Konsili'nden bu yana birlikte üstlendikleri ortak yolculuğun temel taşıdır." dedi.



"TÜM HRİSTİYANLAR İÇİN ORTAK TEMEL"

İznik Konsili’nde ilan edilen inanç beyanının tüm Hristiyanlar için ortak temel oluşturduğunu ifade eden Papa, İznik inancının birlikte kutlanmasının, halen var olan ayrılıkların aşılmasında rol oynayabileceğini söyledi.

Papa 14. Leo, ortak konularda birlikte danışma ve karar alma süreçlerinin geliştirilmesini teşvik etti.



Paskalya Yortusu'nun ortak bir tarihte kutlanması meselesini gündeme getiren Papa, takvim farklılıklarının yarattığı bölünmenin, Hristiyan topluluklarda bazı sorunlara yol açtığını da belirtti.

"BUNU BİLİYORUM. HAZIRLANIYORUZ"

Papa 14. Leo, kendisinin seçildiği Konklav'ı (papalık seçimi) takip eden basın mensuplarını kabul ettiği 12 Mayıs'ta, bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü için İznik'e gidip gitmeyeceği sorusuna, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını vermişti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır