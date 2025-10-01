HABER

Papa'dan Trump’ın Gazze planı açıklaması: "Hamas'ın belirlenen süre içinde kabul etmesini umuyorum"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına, Hamas'ın belirlenen sürede olumlu yanıt vermesini umut ettiğini söyledi.

Papa, Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'daki yazlık konutundan Vatikan'a dönmek üzere ayrılırken gazetecilerin uluslararası gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze için dün açıkladığı plana dair görüşleri sorulan Papa 14. Leo, "Şimdiye kadar gerçekçi bir öneri gibi görünüyor. Ateşkes yapılması ve rehinelerin serbest bırakılması önemli. Ancak orada çok ilginç bulduğum unsurlar var ve Hamas'ın belirlenen süre içinde kabul etmesini umuyorum." dedi.

"UMARIZ İNSANLARA SAYGI DUYULUR"

Papa, Küresel Sumud Filosu'nun İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yaklaştığının hatırlatılması üzerine, "Çok zor bir durum, gerçek bir insani acil duruma yanıt verme isteği görülüyor. Ancak her taraftan 'Umarız şiddet olmaz, insanlara saygı duyulur.' diyen birçok kesim var. Bu çok önemli." diye konuştu.

Kendisi de aslen ABD'li olan Papa, ABD Savunma Bakanı'nın savaşa hazırlıklı olduklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine, ABD'de Savunma Bakanlığının adının Savaş Bakanlığına çevrilmesini eleştirerek, "Bu tarz bir söylem endişe verici çünkü gerginliğin arttığını gösteriyor. Savunma Bakanı'nı Savaş Bakanı'na çevirmek gibi bir kelime oyunu da umarım sadece bir ifade biçimidir. Elbette bu, etkilemek için gücü göstermek isteyen bir yönetim tarzı. Umarız işe yarar ve savaş çıkmaz. Barış için her zaman çalışmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu. (Kaynak: AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

