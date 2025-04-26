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Papa'nın cenazesi vesile oldu: Trump ile Zelenskiy Vatikan'da görüştü!

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Roma'da düzenlenen Papa Francis'in cenazesi sırasında bir araya geldi. İkili arasında 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmenin oldukça 'verimli ve yapıcı' geçtiği ifade edildi. Trump-Zelenskiy görüşmesine ait bir fotoğraf da paylaşıldı.

Papa'nın cenazesi vesile oldu: Trump ile Zelenskiy Vatikan'da görüştü!
Doğukan Akbayır 
Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki yaklaşık 15 dakikalık görüşmenin ardından aynı gün içinde ikinci bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Ekiplerin bu ikinci buluşmanın detayları üzerinde çalıştığı ifade edildi.

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GÖRÜŞME 'YAPICI' VE 'VERİMLİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Şubat ayında Washington'daki Oval Ofis'te yaşanan gergin karşılaşmadan sonra liderler ilk kez yüz yüze geldi. Görüşme, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşa son verilmesine yönelik müzakerelerin kritik bir aşamasına denk geldi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy bugün özel bir görüşme gerçekleştirdi ve çok verimli bir tartışma yaptılar.

Görüşmeye ilişkin daha fazla detay yakında paylaşılacak” dedi. Zelenskiy’nin genelkurmay başkanı Andriy Yermak ise sosyal medya üzerinden görüşmeyi “yapıcı” olarak tanımladı.

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TRUMP İLE ZELENSKIY AYNI KAREDE

Zelenskiy'nin ofisi, Roma’daki buluşmadan iki fotoğraf yayımladı. Bir karede Trump ve Zelenskiy, mermer kaplı büyük bir salonda karşılıklı oturmuş ve birbirlerine doğru eğilmiş şekilde sohbet ederken görülüyor.

Fotoğrafta yanlarında hiçbir yardımcı bulunmadığı dikkat çekti. Diğer bir karede ise Zelenskiy, Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dar bir grup oluşturmuş şekilde ayakta duruyor. Macron’un Zelenskiy’nin omzuna elini koyduğu görülüyor.

Trump, her iki tarafı da ateşkes konusunda uzlaşmaya zorlamak için çaba gösteriyor. Cuma günü yaptığı açıklamada, özel elçisi ile Rus liderler arasında verimli görüşmeler yapıldığını ve Kiev ile Moskova arasında üst düzey bir toplantı düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Trump daha önce, taraflar yakında bir anlaşmaya varmazsa kendi yönetiminin barış çabalarından çekileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
Papa trump zelenskiy
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