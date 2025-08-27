HABER

Park halindeki iki otomobil alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1318/2 sokakta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple 35 KLK 89 plakalı park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 34 BR 5199 plakalı araca da sıçradı.

İKİ OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bir patlama da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın neticesinde 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

27 Ağustos 2025
